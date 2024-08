Thibaut Courtois no seguirá en la Selección de Bélgica

ESPAÑA – El portero sorprendió al anunciar que no aceptará ser convocado.

Thibaut Courtois emitió un comunicado en el que dio a conocer que de manera momentánea dejar a la Selección de Bélgica, decisión que sin duda tomó por sorpresa a los aficionados y medios de comunicación.

Courtois informó que su decisión se debe las diferencias que tiene con el entrenador Domenico Tedesco, por lo que mientras esté en su cargo, el portero no estará siendo parte de las convocatorias de los próximos partidos y competiciones.

Este fue el comunicado del guardameta:

Quiero dirigirme a los fans belgas y a los partidarios de nuestra selección nacional.

Siento un inmenso amor y orgullo de representar a mi país en el terreno de juego, así como a cada uno de ustedes que apoya a los Diablos Rojos. Me siento privilegiado de haber tenido el honor de llevar la camiseta nacional. Ni en mis sueños más salvajes podría haber imaginado poder hacerlo más de 100 veces.

Lamentablemente, tras los acontecimientos con el entrenador y después de mucha reflexión, he decidido no volver a la selección belga bajo su dirección. En este asunto, acepto mi parte de responsabilidad. Sin embargo, mirando hacia adelante, mi falta de confianza en él no contribuiría a mantener la necesaria atmósfera de cordialidad.

La Federación, con la que he tenido varias discusiones, acepta mi posición y las razones que me llevaron a esta dolorosa pero coherente decisión. Lamento posiblemente decepcionar a algunos fans, pero estoy convencido de que este es el mejor curso de acción para Bélgica, ya que cierra un debate y permite al equipo concentrarse en perseguir sus objetivos.

Gracias por su inquebrantable apoyo, amor y comprensión.