Roberto Hernández espera cumplir con las expectativas en Malacateco

SAN MARCOS – El técnico de los toros sabe la exigencia que tiene en el equipo.

Roberto Hernández Ayala volvió al banquillo de Malacateco para el Torneo Apertura 2024, en el que sabe que los aficionados esperan que pueda repetir lo hecho hace tres años, cuando levantó el título nacional, algo que él también espera.

“La gente me quiere mucho y yo también los quiero mucho, me duele mucho no haber ganado en el debut contra Achuapa porque estuvo lleno el estadio, pero ojalá que se puedan dar mejores resultados y así se puedan conseguir mejores resultados”, dijo.

“Nuestro primer objetivo es meternos a las finales, queremos pelear por un título más, pero hay que hacer mejor las cosas, es complicado porque aún falta mucho”, agregó.

Acerca de la presión que tiene opinó: “Las expectativas de la gente son altas, es más complicado que la primera vez, ahora no hay incertidumbre y esperan que uno vuelva a ser campeón, pero esa es nuestra ilusión y hay que trabajar mucho para conseguirlo”. Los toros ahora se preparan para visitar la cancha de Xelajú por la tercera jornada del Torneo Apertura 2024.