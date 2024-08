VIDEO | Pedro Báez da las razones del empate de Xelajú vs Achuapa

QUETZALTENANGO – El delantero de los chivos analizó el empate de su equipo.

Pedro Báez fue uno de los jugadores que analizó el empate de Xelajú MC en la cancha de Achuapa, en el que aseguró que no hubo goles por las precauciones que tomaron ambos equipos y aunque el césped no estaba en buenas condiciones no es excusa.

“Sabíamos que iba a ser un partido cerrado, ellos sabían lo que nosotros teníamos y al final los dos tuvimos precauciones, por eso no hubo casi ocasiones de gol y las que hubo los porteros estuvieron bien”, dijo.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

“Un 50% afectó el estado de la cancha, se vio hasta en la televisión donde no se podía conducir bien la pelota, fue difícil, pero no es excusa, tenemos que saber jugar en cualquier cancha”, agregó.

Acerca del siguiente juego ante Malacateco opinó: “Hay que sacar los tres puntos de local, nosotros lo tenemos claro, porque tenemos que hacernos fuertes en casa. A los rivales les cuesta venir a jugar acá, Roberto Hernández es buen técnico y sabe cómo jugar de visita, pero nosotros también tenemos nuestras armas”.