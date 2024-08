VIDEO | Esto dice Anangonó sobre enfrentar a Comunicaciones

GUATEMALA. Juan Anangonó vuelve a Guatemala pero defendiendo los colores del Marathón.

El delantero ecuatoriano, Juan Anangonó, habló sobre el partido que tendrán esta noche contra Comunicaciones, sin embargo, no ocultó su alegría por volver al país y sobre todo enfrentar al equipo Crema.

«Regresar a este estadio con el que conseguí muchas cosas linda me trae muchos recuerdos. Es algo lingo estar acá pero me debo a este equipo (Marathón) y estoy defendiendo otra camiseta como siempre lo he hecho», expresó.

El encuentro de Comunicaciones contra Marathón será hoy a las 20:00 horas en el estadio Cementos Progreso como parte de la tercera fecha de la Copa Centroamericana Concacaf.