Erick González trató de darle tranquilidad a su equipo

SAN MARCOS – El entrenador de los leones destacó el manejo de las emociones en el plantel.

Erick González se mostró contento por el triunfo de Marquense ante Mixco en la segunda jornada del Torneo Apertura 2024, resultado que para el técnico se dio por unos ajustes tácticos, pero también por la tranquilidad que se le transmitió al plantel por las emociones que habían de jugar en el Marquesa De La Ensenada.

“Enfrentamos al subcampeón, un equipo fuerte, con planilla alta y buena estructura, pero gracias a Dios los muchachos y nosotros nos supimos sobreponer en especial en el primer tiempo, decidí unas situaciones tácticas para darle tranquilidad al equipo porque parecía que las emociones nos iban traicionar”, dijo.

“Jugar por primera vez en nuestro estadio estaba causando cierta ansiedad, esto nos hacía caer en el error. Soy un privilegiado de estar en este trabajo, me molestia cuando fallo y me acostumbré a trabajar con excelencia, hubo situaciones que me molestaron porque Mixco tomó la batuta, pero luego nos supimos recomponer”, agregó.

Sobre sus conclusiones tras dos juegos disputados opinó: “Cada partido ha sido diferente, contra Xela tratamos de jugarles, hubo comprensión en momentos y merecimos algo mejor, pero en la Liga Nacional se pagan caros los errores. El viernes se logró ganar, hubo solidaridad e inteligencia en el campo y tuvimos de recompensa los tres puntos”.

Los leones volvieron hoy a los entrenamientos, para enfocarse en su compromiso del próximo fin de semana versus Municipal.