Liga de Naciones: Confirmados los horarios y las fechas de la Selección de Guatemala

Miami, FL (jueves 8 de agosto 2024) – Concacaf ha confirmado el calendario, las sedes y los horarios de inicio de los partidos de la Liga de Naciones Concacaf (CNL) 2024/25 que se jugarán durante la Fecha FIFA de septiembre 2024.

La cuarta edición de la CNL incluye la participación de las 41 selecciones nacionales masculinas divididas dentro de tres ligas (A, B y C), con los equipos distribuidos en las Ligas acorde con los resultados de la edición anterior (2023/24).

Los partidos de las tres ligas se jugarán en las tres próximas Fechas FIFA (septiembre, octubre y noviembre 2024), seguido de las Finales de la Liga de Naciones Concacaf (CNLF) en marzo del 2025.

La edición anterior de la CNL, que se llevó a cabo en el otoño de 2023 y marzo de 2024, concluyó con una emocionante final en el estadio AT&T de Dallas, TX. Más de 59.000 fanáticos vieron a Estados Unidos vencer a México por 2-0 para reclamar su tercera corona consecutiva de la CNL. En el partido por el tercer lugar, Jamaica logró una victoria por 1-0 sobre Panamá, haciendo historia como el primer equipo caribeño en asegurar un podio en el torneo.

Liga A: 16 equipos (Fase de Grupos y Cuartos de Final)

La Liga A incluye 16 equipos, una Fase de Grupos y Cuartos de Final. Para la Fase de Grupos, las 12 selecciones nacionales de la Liga A con el ranking más bajo (según el Ranking de Concacaf) fueron divididas en dos grupos de seis equipos cada uno y jugarán en un sistema de liga «estilo suizo», en el que cada equipo disputará un total de cuatro partidos (dos de local y dos de visitante).

Los grupos son los siguientes:

Grupo A: Costa Rica, Guatemala, Martinica, Guadalupe, Surinam y Guyana

Grupo B: Jamaica, Honduras, Trinidad y Tobago, Cuba, Nicaragua y Guyana Francesa

Después de la Fase de Grupos, la cual se jugará en septiembre y octubre 2024, los primeros y segundos lugares de cada grupo (cuatro equipos en total) avanzarán a los Cuartos de Final, donde se unirán a los cuatro equipos mejor clasificados de la Liga A (México, Estados Unidos, Panamá y Canadá).

Los enfrentamientos de los Cuartos de Final se determinarán de la siguiente manera:

CF: Mejor clasificado (México) vs Siguiente segundo lugar (2A/2B)

CF: Segundo mejor clasificado (Estados Unidos) vs Mejor segundo lugar (2A/2B)

CF: Tercer mejor clasificado (Panamá) vs Siguiente primer lugar (1A/1B)

CF: Cuarto mejor clasificado (Canadá) vs Mejor primer lugar (1A/1B)

Liga B: 16 Equipos (Fase de Grupos)

La Liga B incluye 16 equipos divididos en cuatro grupos de cuatro equipos. Durante las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre, cada equipo jugará dos veces contra todos los equipos de su grupo, para un total de seis partidos por equipo.

Los grupos son los siguientes:

Grupo A: El Salvador, Montserrat, San Vicente y las Granadinas y Bonaire

Grupo B: Curazao, Santa Lucía, Granada y Saint Martin

Grupo C: Haití, Puerto Rico, Aruba y Sint Maarten

Grupo D: República Dominicana, Bermuda, Antigua y Barbuda y Dominica

Para cada fecha FIFA, los partidos de cada grupo se jugarán en una sede centralizada, remplazando el formato anterior de ida y vuelta. Este cambio de formato aliviará algunos de los desafíos de viaje que enfrentan las Asociaciones Miembro debido a la geografía única de nuestra región y les permitirá concentrarse en ofrecer el mejor fútbol posible.

Los terceros mejores clasificados de cada grupo serán sede de los partidos de septiembre, los segundos mejor clasificados los partidos de octubre, y los mejor clasificados los partidos decisivos de noviembre. Si un equipo no puede ser sede, Concacaf se reservará el derecho de seleccionar la sede.

Las sedes confirmadas para los partidos de septiembre son las siguientes:

Grupo A: Stadion Antonio Trenidat, Rincon, Bonaire

Grupo B: Kirani James Athletics Stadium, St. George’s, Granada

Grupo C: Estadio Centroamericano, Mayagüez, Puerto Rico

Grupo D: ABFA Technical Center, St. John’s, Antigua y Barbuda

Liga C: 9 equipos (Fase de Grupos)

La Liga C incluye nueve equipos divididos en tres grupos de tres equipos. Durante las fechas FIFA de septiembre y octubre, cada equipo jugará dos veces contra todos los equipos de su grupo, para un total de cuatro partidos por equipo.

Los grupos son los siguientes:

Grupo A: Barbados, Bahamas e Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Grupo B: Belice, Islas Turcas y Caicos y Anguila

Grupo C: San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas

Al igual que en la Liga B, los partidos de cada grupo se jugarán en una sede centralizada. Las sedes confirmadas para los partidos de septiembre son las siguientes:

Grupo A: Bethlehem Soccer Complex, Christiansted, Islas Vírgenes de Estados Unidos

Grupo B: TCIFA National Academy, Providenciales, Islas Turcos y Caicos

Grupo C: Truman Bodden Sports Complex, George Town, Islas Caimán

El calendario de partidos para la Fecha FIFA es el siguiente:

Calendario Partidos – septiembre

*Partidos anunciados en ET | hora local

Miércoles 4 de septiembre 2024

(C) 15:00 | 15:00 Anguilla vs Islas Turcos y Caicos – TCIFA National Academy, Providenciales, TCA

(C) 16:30 | 15:30 Islas Vírgenes Británicas vs Islas Caimán – Truman Bodden Sports Complex, George Town, CAY

(C) 16:00 | 16:00 Islas Vírgenes de los Estados Unidos vs Bahamas – Bethlehem Soccer Complex, Christiansted, VIR

Jueves 5 de septiembre 2024

(A) 16:00 | 16:00 Guyana vs Surinam – National Track and Field Centre, Leonora, GUY

(B) 16:00 | 16:00 Montserrat vs El Salvador – Stadion Antonio Trenidat, Rincon, BON

(A) 20:00 | 18:00 Costa Rica vs Guadalupe – Estadio Nacional, San José, CRC

(A) 22:00 | 20:00 Guatemala vs Martinica – Estadio Doroteo Guamuch Flores, Ciudad de Guatemala, GUA

(B) 21:00 | 21:00 Bonaire vs San Vicente y las Granadinas – Stadion Antonio Trenidat, Rincon, BON

Viernes 6 de septiembre 2024

(A) 15:00 | 16:00 Guayana Francesa vs Nicaragua – Stade Municipal Dr Edmard Lama, Remire Montjoly, GUF

(B) 17:00 | 17:00 Santa Lucía vs Curazao – Kirani James Athletics Stadium, St. George’s, GRN

(B) 17:00 | 17:00 Sint Maarten vs Aruba – Estadio Centroamericano, Mayagüez, PUR

(A) 20:00 | 19:00 Jamaica vs Cuba – National Stadium, Kingston, JAM

(A) 22:00 | 20:00 Honduras vs Trinidad y Tobago – Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, HON

(B) 20:00 | 20:00 Saint Martin vs Granada – Kirani James Athletics Stadium, St. George’s, GRN

(B) 20:00 | 20:00 Puerto Rico vs Haití – Estadio Centroamericano, Mayagüez, PUR

Sábado 7 de septiembre 2024

(B) 11:00 | 11:00 Bermuda vs República Dominicana – Antigua y Barbuda – ABFA Technical Center, St. John’s, ATG

(C) 15:00 | 15:00 Islas Turcos y Caicos vs Belice – TCIFA National Academy, Providenciales, TCA

(C) 16:30 | 15:30 Islas Caiman vs San Cristóbal y Nieves – Truman Bodden Sports Complex, George Town, CAY

(B) 16:00 | 16:00 Dominica vs Antigua y Barbuda – ABFA Technical Center, St. John’s, ATG

(C) 16:00 | 16:00 Bahamas vs Barbados – Bethlehem Soccer Complex, Christiansted, VIR

Domingo 8 de septiembre 2024

(B) 16:00 | 16:00 San Vicente y las Granadinas vs Montserrat – Stadion Antonio Trenidat, Rincon, BON

(B) 21:00 | 21:00 El Salvador vs Bonaire – Stadion Antonio Trenidat, Rincon, BON

Lunes 9 de septiembre 2024

(A) 16:00 | 16:00 Guadalupe vs Surinam – Stade Roger Zami, Le Gosier, GLP

(A) 16:00 | 16:00 Martinique vs Guyana – Stade Pierre Aliker, Fort de France, MTQ

(B) 17:00 | 17:00 Curazao vs Saint Martin – Kirani James Athletics Stadium, St. George’s, GRN

(B) 17:00 | 17:00 Haití vs Sint Maarten – Estadio Centroamericano, Mayagüez, PUR

(B) 20:00 | 20:00 Granada vs Santa Lucía – Kirani James Athletics Stadium, St. George’s, GRN

(B) 20:00 | 20:00 Aruba vs Puerto Rico – Estadio Centroamericano, Mayagüez, PUR

(A) 22:00 | 20:00 Guatemala vs Costa Rica – Estadio Doroteo Guamuch Flores, Guatemala City, GUA

Martes 10 de septiembre 2024

(B) 11:00 | 11:00 República Dominicana vs Dominica – ABFA Technical Center, St. John’s, ATG

(C) 15:00 | 15:00 Belice vs Anguilla – TCIFA National Academy, Providenciales, TCA

(A) 16:00 | 16:00 Cuba vs Nicaragua – Estadio Antonio Maceo, Santiago, CUB

(B) 16:00 | 16:00 Antigua y Barbuda vs Bermuda – ABFA Technical Center, St. John’s, ATG

(C) 16:00 | 16:00 Barbados vs Islas Vírgenes de los Estados Unidos – Bethlehem Soccer Complex, Christiansted, VIR

(C) 16:30 | 15:30 San Cristóbal y Nieves vs Islas Vírgenes Británicas – Truman Bodden Sports Complex, George Town, CAY

(A) 19:00 | 19:00 Trinidad y Tobago vs Guyana Francesa – Dwight Yorke Stadium, Tobago, TRI

(A) 22:00 | 20:00 Honduras vs Jamaica – Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, HON

Para obtener más información sobre la Liga de Naciones de Concacaf, incluido el calendario de partidos para las Fechas de la FIFA de octubre y noviembre, visite www.concacaf.com/nations-league.

VÍA CONCACAF