Sebastián Bini: Tenemos que aprovechar la localía

GUATEMALA. El técnico asegura que no existe una presión para el juego contra el Real Estelí, y asegura que deberán aprovechar la localía.

Municipal realizó hoy su reconocimiento de cancha en el estadio Pensativo, y en donde también el entrenador argentino, Sebastián Bini, habló sobre el encuentro contra el Real Estelí por la Copa Centroamericana.

El estratega aseguró que no existe una presión especial por ser un juego internacional, y tampoco por no haber ganado en el primer juego. «¿Presión? siempre tenemos presión, cada juego es importante, cada vez que se pierde siempre se va triste a la casa y si ganamos dos partidos seguidos no hay que creerse el Manchester City», comentó el entrenador de los Rojos.

En cuanto a jugar su primer partido de local en esta Copa Centroamericana, Bini respondió: «Tenemos que hacer valer nuestra localía, tenemos que ganar el partido, si ganamos seguramente estaremos cerca de los éxitosos (Saprissa y Managua)».

Los Rojos se concentrarán hoy en Antigua Guatemala, y mañana a las 20:00 horas enfrentarán al Real Estelí por la Copa Centroamericana.