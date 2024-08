Willy Olivera destacó la superioridad de su equipo a pesar de tener un expulsado

GUATEMALA – El técnico de los cremas habló del primer juego del campeonato versus los coloniales.

Comunicaciones empató de local 1-1 contra Antigua GFC, resultado que fue destacado por Willy Olivera en especial por el desempeño en el campo, porque en medio de la expulsión de Wilson Pineda se tuvo opciones para llevarse los tres puntos.

“En el primer tiempo no tuvimos conexión, a pesar de eso llegamos varias veces, en el primer tiempo fueron mejores. En la segunda parte mejoramos, fuimos superiores y con 10 hombres generamos más, fuimos más agresivos y tuvimos para ganar el partido”, analizó.

Sobre la expulsión de Wilson Pineda opinó: “Me extraña porque conozco a Willy hace ratos y él no es de maltratar, me extrañó muchísimo su expulsión, es una persona íntegra”.

“Estamos jugando dos competencias distintas, no hemos ganado, pero en El Salvador era importante no perder, aunque tuvimos un trago amargo por lo que se vio en el campo. El sábado se hizo un mejor trabajo, pero pecamos en no aprovechar nuestras oportunidades”, finalizó.

Los cremas ahora trabajan de cara al compromiso del miércoles contra Alianza de El Salvador, correspondiente a la segunda jornada del Grupo B de la Copa Centroamericana 2024.