El Barcelona sigue a la espera de Nico Williams

ESPAÑA – Los culés todavía no tienen seguro poder contratar al delantero en este mercado.

Para nadie es un secreto que el FC Barcelona no la está pasando bien económicamente y por eso se limita a la hora de querer fichar a un futbolista, tal es el caso de Nico Williams, de quien se tiene interés, pero su situación contractual frena su llegada.

Medios de comunicación de España han dado a conocer que el presidente Joan Laporta desea vincular a Williams en este mercado, pero se está teniendo dificultades para pagar la cláusula de rescisión de 60 millones de euros.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

Ante esto, la dirigencia esperaría que el futbolista no renueve contrato con el Athletic Club o si lo hace no incremente el pago, aunque es poco probable que la cifra se mantenga, pero el club estaría dispuesto a esperar si esta no supera los 100 millones.

Por otra parte, Nico Williams ha manifestado su deseo de ser culé, pero quiere llevar las cosas en orden para no quedar mal con su actual equipo, tomando en cuenta que fue el que lo catapultó en su carrera.