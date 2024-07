Dos juegos de la primera jornada fueron suspendidos

GUATEMALA – La principal liga de ascenso comenzó su temporada tomando decisiones drásticas

El Torneo Apertura 2024 de la Primera División comenzará este fin de semana con su temporada, pero no podrán realizarse todos los juegos luego que se suspendieran dos de estos.

El Comité Ejecutivo de la Primera División dio a conocer que los duelos de Universidad vs Gualán y el de Pajapita vs La Libertad ya no se disputarán, luego que los zacapanecos y los de San Marcos no completaran su proceso de inscripción.

Las autoridades afirmaron que los dos clubes no presentaron su solvencia hasta las últimas horas de ayer, que fue el plazo que se les dio y ante esto no podrán disputar la primera fecha, perdiendo así los tres puntos y declarando ganador a la U y a La Libertad.

Los dos recién ascendidos tienen hasta el 2 de agosto para solventarse, de lo contrario sumarán más sanciones.

Así quedó la primera fecha:

Grupo A

Sábado 27 de julio

20:00 horas – Quiché vs Juventud Copalera

Domingo 28 de julio

12:00 horas – Coatepeque vs Iztapa

15:00 horas – San Pedro vs Suchitepéquez

15:00 horas – Democracia vs Nueva Concepción

Grupo B

Sábado 27 de julio

11:00 horas – Aurora vs Barberena

19:00 horas – Chiquimulilla vs Santa Lucía Cotz

20:00 horas – Sacachispas vs San Benito

Domingo 28 de julio

11:00 horas – Mictlán vs AFF Guatemala