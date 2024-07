VIDEO | Bielsa a la organización de la Copa América: Nos han mentido

ESTADOS UNIDOS – El entrenador de los charrúas explotó luego de lo sucedido en el último juego.

Marcelo Bielsa se desahogó hoy en conferencia de prensa previo al partido de Uruguay vs Canadá, en el que arremetió contra la organización de la Copa América 2024, esto al ser consultado sobre si teme alguna sanción por la bronca que se dio después del duelo ante Colombia, por lo que el entrenador no dudó en dar su punto de vista.

“Esto más claro es imposible. Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban atacados, creó el FIFAGate. Aquí no pasó nada, fue una fiesta extraordinaria con estadios llenos. No hay nada de lo que quejarse. Pero no podemos hacer una conferencia de prensa para decir que los campos de juego están bien”, dijo.

“¿Dónde se ha visto que haya una reacción para decir que los futbolistas fueron obligados a hacer esto? ¿Y resulta que hay que tener miedo a ver si le ponen sanciones? Lo único que faltaría es que le pongan sanciones. Es una caza de brujas esto. Toda una vergüenza en un país, que como organizador, tiene responsabilidad, pero estoy seguro de que no han mentido”, agregó.

"ESTADOS UNIDOS CREÓ EL FIFAGATE CON EL FBI CUANDO SINTIÓ QUE SUS INTERESES ESTABAN SIENDO ATACADOS"



Marcelo Bielsa, en llamas contra la organización de la Copa América: "A Scaloni le dijeron: ´ya hablaste una vez, no hablés más´. Los jugadores lo mismo. Todos amenazados". pic.twitter.com/j8NPIDIzJM — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2024

»Estamos en Estados Unidos. El país de ‘la seguridad’. No hubo prevención, tampoco una puerta de escape. Se falló. ¿Cómo no vas a defender a tu mamá, a tu mujer, a tu bebé? Le tengo miedo a las venganzas deportivas. ¿De qué sanción me hablan? ¡No había otra opción! ¡Esto es una plaga de mentirosos! Lo que hay que decir es cuánto tardarán en pedirles disculpas”, finalizó.

Bielsa habló por más de una hora en el que expuso sus puntos, pero destacó el dardo que lanzó a Estados Unidos y más por las fallas que hubo en la organización, como las condiciones de la gramilla, seguridad y varios temas de logística que no se cumplieron.