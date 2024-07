Rumbo a El Salvador

GUATEMALA. El Deportivo Mixco salió esta mañana de Mixco rumbo a tierras cuscatlecas.

El plantel del Deportivo Mixco comenzó su viaje hacia El Salvador, para enfrentar el día de mañana al Club Deportivo FAS en el primer partido amistoso internacional del equipo mixqueño.

Mixco viene de perder por 0-1 con la Selección Nacional Sub-20 de Guatemala, a quien enfrentó en la presente semana en el estadio Santo Domingo de Guzmán.

Para este partido ante Deportivo FAS, el equipo mixqueño no cuenta con Oscar González y Nery Cifuentes, quienes por lesión no serán tomados en cuenta. En cuanto al resto del plantel está en condiciones, incluyendo a Erick Rivera quien por problemas estomacales no pudo trabajar la semana pasada.

El juego amistoso entre Deportivo Mixco y el FAS será este sábado a las 19:30 horas, en el estadio Oscar Quiteño. Eso sí, hay que recordar que hoy el FAS estará enfrentando a Deportivo Zacapa en el David Ordóñez Bardales.