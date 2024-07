Se refuerzan

Los Directivos y la Dirección Técnica del Deportivo Quiriguá trabajan para conformar un equipo competitivo.

El equipo de Izabal participará en la nueva Temporada de la Tercera División, confiando en hacer una buena campaña, para lo cual han incorporado a nuevos jugadores.

Este día oficializaron la vinculación de los jugadores José Tiul (ex Izabal JC), Antoni Fernando Fuentes (ex Deportivo el Milagro FC), Jahemi Isaiah Ávila (ex Unión Izabalense Uwara) y Anderson Emanuel Fuentes (ex Heredia de la Primera División).

Mientras tanto, el conjunto izabalense sigue con el trabajo de pretemporada con partidos de preparación; el más reciente frente al equipo Estanzuela FC, encuentro que ganaron por goleada 6-1.

Los guerreros mayas siguen con su preparación a doble turno de martes a viernes.