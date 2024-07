Jorge Aparicio sabe la presión que tendrá en Xelajú MC

QUETZALTENANGO – El volante habló de sus primeros días con los chivos.

Xelajú MC inició una semana más de pretemporada y con esto jugadores como Jorge Aparicio siguen con su adaptación tras ser uno de los refuerzos. El volante habló de esta nueva etapa en su carrera y con lo que se ha encontrado desde su primer día.

“Tengo la fortuna de haber compartido con varios futbolistas en exequipos o selección nacional, considero que hay un buen grupo humano. A los compañeros nuevos nos han tratado de acoger de buena forma y sentirnos parte del grupo. Al final de cuentas, el grupo será fundamental para lograr cosas importantes y trascender”, dijo.

Sobre su llegada a los chivos opinó: “Lo tomo como un reto importante en mi carrera, sé a la institución que vengo, sé que habrá presión y exigirán resultados. Eso es lo bonito de venir a un equipo como Xelajú MC, me considero un hombre de retos, un hombre que busca trascender en el fútbol y creo que estoy en el lugar correcto para seguir marcando historia en mi carrera y en el club Xelajú MC”.

Por otra parte, Aparicio también fue consultado sobre la relación que ha tenido con el público, luego que un sector se opusiera a su fichaje, pero el futbolista se mostró tranquilo con esta situación.

“Con el público no he tenido mayor acercamiento porque no hemos jugado partidos oficiales. Ha sido poco en centros comerciales y restaurantes, donde la afición se ha portado respetuosa, pidiendo fotografías y autógrafos”, agregó.

“Los aficionados me están dando la oportunidad de poder mostrarme y hacer las cosas bien con Xelajú MC. Estoy seguro de que todos los compañeros nuevos y los que estaban, vamos a defender a muerte la camisola de esta institución”, finalizó.