Esto dice Anangonó sobre enfrentar a Comunicaciones en la Copa Centroamericana

HONDURAS. El ecuatoriano se reportó con el Marathón de Honduras.

Juan Anangonó firmó con el equipo hondureño, el cuadro del Marathón, y con ello jugará por primera vez en Honduras en el que ha expresado que buscará dejar su marca goleadora.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

Sin embargo, al jugador se le consultó sobre enfrentar a Comunicaciones en la Copa Centroamericana, ya que tanto su equipo y los Cremas comparten el grupo B en la Copa Centroamericana.

«Las sensaciones que causan todos los partidos, en lo personal es algo lindo enfrentar un ex-equipo, soy alguien agradecido con Comunicaciones por todo lo que me brindó, pero hoy me toca defender otra camiseta y lo voy a hacer como siempre lo he hecho, y voy a dejar la vida en cada partido», expresó el ecuatoriano.

Anangonó es recordado en Comunicaciones por lograr ser parte de dos ligas en Guatemala, como también una Liga Concacaf.

Esta será la fecha en la que Comunicaciones FC enfrente al CD Marathón:

-Estadio Cementos Progreso- Jueves 15 de agosto 2024 -20:00 horas