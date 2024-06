Se suspende el amistoso         

JUTIAPA. Los Cebolleros ya no jugarán este domingo.

Deportivo Achuapa tenía dentro de su planificación jugar ante el CSD Jutiapa de la Liga Tercera División, en un partido de carácter amistoso y que se iba a realizar en el estadio Winston Pineda Gudiel.

La razón de que el juego ya no se realizará se debe a que por cuestiones climáticas no se podrá realizar, y que incluso que toda actividad deportiva en el departamento no se podrá realizar.

“¡Partido de preparación suspendido! Se suspende el partido de preparación ante Club Social y Deportivo Jutiapa por situaciones climáticas. Las constantes lluvias han obligado a que la Asociación Departamental de Fútbol de Jutiapa suspenda toda actividad deportiva programada para los próximos días”, comunicó el club achuapaneco.

Aún así, el juego sigue estando dentro de los planes del equipo Cebollero, por lo que indicó que podría darse información sobre la nueva fecha y hora.