Estoy contento de estar en Comunicaciones, dice Casas

GUATEMALA. El delantero sudamericano dio sus primeras declaraciones como jugador Crema.

Diego Casas fue el fichaje más fuerte que hizo Comunicaciones de cara a la próxima temporada. El delantero llegó proveniente de Cobán Imperial y llega para ocupar el puesto del delantero ecuatoriano Juan Anangonó.

«Estoy contento de estar acá. Me he sentido cómodo estos días, estoy agradecido con el cuerpo técnico y mis compañeros porque me sienta cómodo. Estamos apuntando al título y estamos trabajando día a día para conseguir los objetivos», explicó Casas.

En cuanto a su buen paso con Cobán Imperial el torneo pasado, Casas dijo: «Gracias a Dios pude tener una buena campaña con Cobán Imperial, y gracias a Dios esto hizo a que pueda estar acá».

«Desde el primer día que que me sentí bien, y eso es importante para uno en una nueva institución», recalcó el delantero el uruguayo.