Ucrania remonta y se aprieta el grupo E

ALEMANIA. Los ucranianos siguen con vida en la Eurocopa 2024.

Las selecciones de Ucrania y Eslovaquia se enfrentaron en el ESPRIT arena, para cumplir con el partido de la Segunda Jornada del Grupo E.

La Selección de Eslovaquia fue la primera en ponerse arriba en el marcador, gracias a la anotación de Ivan Schranz en el minuto 17 y colocar el 1-0 en el partido.

Ucrania no bajaría los brazos y en el minuto 54 Mikola Shaparenko pondría el empate de 1-1 lo cual devolvía a la vida a los ucranianos en el Grupo E. El gol los motivó y ya en el minuto 80 Roman Yaremchuk colocó 1-2 con el que Eslovaquia no pudo no pudo reaccionar.

Con la victoria de los ucranianos el Grupo E se aprieta, ya que Rumania, Eslovaquia y ahora Ucrania tienen 3 unidades mientras que Bélgica está sin puntos.

Eso si, mañana se enfrentaran Rumania y Bélgica a las 13:00 horas.