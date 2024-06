Presentaron cuerpo técnico

La Junta Directiva del equipo Nueva Santa Rosa de la Liga Segunda División oficializó su cuerpo técnico para el Torneo Apertura 2024.

El conjunto tendrá al frente al Director Técnico Eladio Farfán, quien estará asistido por Jonathan Villalobos y Cristián Alexis Donis y como preparador de porteros Ulises Sosa.

Los refuerzos confirmados son el delantero nacional Alexis Chiki Barrientos, Alex Montenegro (ex Palencia FC), Jonathan Álvarez (ex CSD Barillas), Allan Martínez (ex El Mazateco AF), los defensas Emilio Izaguirre, Kevin Oscal y Smyli Ayala, y los guardametas Allan Ovando y Jorge Hernández.

A ellos se suma la continuidad de Andy Herrera, Juan Aguilar y Rudy Quevedo; la única baja por el momento es la de volante Kevin Salazar.

Nueva Santa Rosa CDF no superó los Octavos de Final del Torneo Clausura 2024 luego de caer 4-0 frente al actual Campeón de dicha categoría, Gualán FC.