Amarini quiere que Xelajú tenga una pretemporada formal

QUETZALTENANGO – El técnico habló de sus expectativas en la preparación de su equipo.

Amarini Villatoro comenzó con una nueva etapa en Xelajú MC, en el que está en la pretemporada y espera que se haga el mejor trabajo posible para llegar en buena forma para el Torneo Apertura 2024, en especial para mejorar lo hecho en los dos últimos campeonatos.

“Estoy contento de volver al trabajo, es necesario hacerlo con un buen tiempo para el inicio del torneo, son casi 50 días de preparación y ahora hay que hacer la base, será fundamental la preparación. Estoy contento, porque se está armando un grupo más reducido, pero pensando que haya más calidad, se trató de reforzar la columna vertebral con futbolistas de experiencia”, dijo.

“Se trató de buscar jugadores de afuera que sumaran a la institución, se armó un buen grupo, con futbolistas con grado de liderazgo en sus clubes anteriores, ahora toca que el cuerpo técnico ayude, así como los medios y afición para que ellos se puedan adaptar, porque a veces se han traído a personas que no se logran acoplar”, agregó.

Acerca de sus expectativas afirmó: “Hay que hacer una pretemporada seria para que no nos pase lo del último torneo, con 16 jornadas no hay margen de error, el mejor momento del club fue el cierre de los torneos, pero fue demasiado tarde, es algo que no queremos repetir y por eso nos queremos preparar con partidos importantes, con exigencia y sin importar el resultado”.

“Xela aspira a ser ganador, apostar a los primeros lugares, no hay que ser mediocres y estar con lo justo, ya tenemos casi todo el plantel, con los chicos se trató de tener renovación, es por eso que se dieron casi 9 jugaores a préstamo para que sumen minutos”, finalizó.

Los súper chivos siguen trabajando en el estadio Mario Camposeco, su primer fogueo confirmado es ante el Real España de Honduras el próximo 20 de julio.