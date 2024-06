Mbappé luce optimista

ALEMANIA. El francés quiere estar en el partido ante Países Bajos.

El atacante francés Kylian Mbappé, ha tomado la decisión de no pasar por el quirófano al menos no de manera inmediata, ya que no quiere perderse los partidos de la Eurocopa.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

Según han informado medios importantes, la fractura sufrida contra Austria ha tenido el mejor de los diagnósticos, por lo que estaría utilizando una máscara, aunque es probable que no pueda estar hecha a tiempo.

«Se fabricará una mascarilla para que el número 10 de la selección francesa pueda plantearse reanudar la competición tras un periodo dedicado al tratamiento», dice un fragmento del comunicado de los franceses, descartando la posibilidad de que abandone la competición.

Francia ocupa la segunda casilla del Grupo D con tres puntos, y el segundo partido de los franceses es contra el líder Países Bajos el próximo viernes 21 a las 13:00 horas en el Red Bull Arena.