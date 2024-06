¿Sergio Ramos a la MLS?

ESPAÑA. El futbolista dejó clara su situación.

Sergio Ramos fue noticia en las últimas horas al no querer renovar con el cuadro del Sevilla. Hoy, el jugador se pronunció sobre su salida del cuadro del Sevillista en donde indicó irse con la frente en alto.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

«Me voy de la misma manera en la que llegue, con un abrazo sincero. Me voy con una sonrisa y orgulloso de haber rendido al mejor nivel. El día de mañana nunca se sabe. Creo que un poquito he aprendido a lo largo de mis 21 años de carrera», comentó el jugador.

Al consultarle sobre la posibilidad de jugar en la MLS, Ramos solamente aclaró que le gusta el país, pero indicó que por ahora no tiene nada confirmado. «Soy gran seguidor de la NBA y tengo gran relación con Luka Doncic. Estados Unidos es un lugar que me gusta mucho a nivel familiar, aunque no tengo nada con nadie».

En cuanto a su respuesta sobre el Inter de Miami, el jugador dijo: «No me he parado a valorar lo que haré en el futuro. Hay propuestas interesantes, pero no me he planteado qué vamos hacer. El fútbol es rendimiento y mi rendimiento está ahí. Estados Unidos es un país que siempre me ha llamado la atención por su calidad de vida», finalizó.