Ricardo Méndez se va de Marquense decepcionado por el trato recibido

SAN MARCOS – El portero lamentó la manera en que fue tratado en los últimos días.

Deportivo Marquense ya comenzó con su planificación para el Torneo Apertura 2024 de la Liga Nacional, en el que ya se han comenzado a dar renovaciones y bajas, siendo una de estas la del portero Ricardo Méndez.

Aunque el guardameta no se esperaba esta noticia, incluso manifestó su tristeza y decepción por la manera en que lo trataron en el club en los últimos días, ya que no recibió comunicación para renovar y menos para darle las gracias.

Este fue el mensaje del portero:

“Primero que nada, muchas gracias por todo Deportivo Marquense. Por este medio público lo siguiente ya que de la misma manera y asombro me entero que ya no continuaré defendiendo sus colores !!Quiero dejar todo en claro para que como afición estén enterados del motivo por el cual ya no continuaré!!”

“Conmigo no se comunicó en ningún momento el presidente Rocael Barrios ni para negociar mucho menos para darme las gracias!! Es lamentable una acción que jamás me esperé!!”

“En lo personal quiero agradecer a los compañeros de profesión y a toda la afición que siempre estuvieron apoyándome mil gracias de todo corazón por tanto apoyo incondicional!!! por haberme abierto las puertas de su lindo Departamento para mí fue un honor haber defendido sus colores y haber contribuido en poner mi granito de arena para volverles a dejar ese regalo tan grande de estar nuevamente en liga mayor que se lo merecen como afición y como Departamento… Me alegra saber que mi llegada y participación no fue en vano!! Que Dios los bendiga les deseo muchos éxitos”

Méndez se despide de los leones tras ser el guardameta menos vencido del Torneo Clausura 2024 de la Primera División, ser pieza clave en el ascenso y el título conseguido.