No ha renovado con Municipal

GUATEMALA. Los Rojos esperan concretar a uno de sus jugadores.

Municipal ha iniciado con los trabajos de pretemporada, y lo hizo primeramente con los respectivos exámenes médicos.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

Sin embargo, la directiva también trabaja con la renovación de jugadores, y es que el futbolista Marco Domínguez confirmó que todavía no ha llegado a un acuerdo con el club.

“Por este medio quiero comunicarles que no quiero que confundamos las cosas. Es cierto que aún no he renovado mi contrato ya que no hemos llegado a un acuerdo”, dijo en su cuenta personal Marco Domínguez.

Sin embargo, mencionó: “Mi familia no tiene nada que ver, ya que tanto yo, como ellos amamos este país y nos encanta vivir acá”, expresó.

Por ahora el futbolista se encuentra con la Selección Nacional de Guatemala, para después tener unos días de vacaciones y también solucionar su situación con Municipal.