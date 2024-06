Presidente de Juventud Pinulteca: No será posible continuar con el proyecto

GUATEMALA. Oliver Dighero se pronunció en un comunicado este miércoles.

Lo que era un secreto a voces se confirmó este día. Y es que el presidente del equipo de Juventud Pinulteca, Oliver Dighero, pidió una disculpa porque el equipo no podrá seguir en la Liga Nacional.

«Hoy solo quiero pedir una disculpa por no haber podido seguir manteniendo este proyecto, pero se me acabaron las fuerzas y el dinero para poder continuar», comenzó diciendo el máximo dirigente.

Oliver Dighero aclaró que hizo todo el esfuerzo por continuar con el equipo, y aclaró que jamás jugó con el sentimiento del aficionado. «Se dice que se jugó con el sentimiento del aficionado y de mi parte agoté hasta la última instancia pero no se pudo», agregó.

«Traté de conseguir el dinero para el club, pero la verdad se me hizo imposible y por eso pido una disculpa», explicó el presidente, que también indicó que tuvo que usar su patrimonio. «Repito mil disculpas por no seguir manteniendo el proyecto pero se me acabaron las fuerzas económicas», finalizó.

Por ahora está claro que Juventud Pinulteca no cuenta con un respaldo económico para estar en la Liga Nacional, por lo que la información de Zacapa toma fuerza y solo será cuestión de horas para que se concrete su regreso a la Liga Nacional.