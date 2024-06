Franco se siente privilegiado

GUATEMALA. El mediocampista tuvo su estreno en una eliminatoria con la selección mayor.

Jonathan Franco tuvo la oportunidad de jugar con la Selección de Guatemala en una eliminatoria, y fue parte de la sólida victoria de 6-0 sobre Dominica.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

Sobre su primer partido en esta Eliminatoria, el mediocampista dijo: “Estoy contento, me siento con un buen grupo, he venido buscando esto, la verdad que el técnico me ha dado la confianza y siempre trato de dar lo mejor”, expresó Franco.

En cuanto al resultado contra la selección de Dominica, Franco dijo: “Hicimos las anotaciones, marcamos las que pudimos, toca seguir trabajando y continuar bajo esa misma línea para seguir haciendo las cosas bien”.

“Gracias a Dios tuve la oportunidad de clasificar a un Mundial con la Sub-20, y ahora estoy buscando esa clasificación con la categoría mayor. Mi familia está orgullosa y contenta”, finalizó.