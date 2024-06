Antigua confirma otro jugador

SACATEPÉQUEZ. El equipo Panza Verde anunció un futbolista proveniente de Coatepeque.

Los movimientos en Antigua continúan, enfocados siempre en la próxima temporada de la Liga Nacional, en donde siguen mentalizados en poder alcanzar el título de Liga número 5.

Ahora, la Junta Directiva Panza Verde informó que el futbolista Ditter Lang llega a la institución, para reforzar el mediocampo del equipo, que estará bajo en mando del técnico español Javier López.

Ditter Lang de 19 años, ha jugado para el Deportivo Colomba y Deportivo Coatepeque, y fue precisamente con el cuadro de las serpientes donde se dio a conocer en la Liga Nacional.

Hasta el momento el equipo de Antigua ha realizado las contrataciones de Diego Santis (Ex Suchitepéquez), José Espinoza (Ex Deportivo Zacapa), y Héctor Prillwitz (Ex Cobán Imperial).