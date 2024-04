Ronald Araujo se disculpa por la eliminación ante el PSG

ESPAÑA – El defensor cometió un error que le costó la eliminación a su club.

Ronald Araujo fue uno de los señalados por la derrota del Barcelona ante el Paris Saint Germain, que le costó quedar fuera de la UEFA Champions League. El uruguayo vio la tarjeta roja en el primer tiempo y dejó a su club con 10 hombres.

Araujo no tardó en reaccionar, asegurando que este es un fuerte golpe, pero que agradece a las personas que han mostrado su apoyo, así como ofrecer disculpas por no conseguir el objetivo.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

“El fútbol que tantas alegrías me dio, ahora me golpea duro. Agradezco a todos aquellos que están incondicionalmente a mi lado, a mis compañeros que dejaron todo en el campo, y a la hinchada que creyó en este equipo hasta el final. Siento mucho no darles esta alegría. Lo volveremos a intentar. ¡Força Barça, ara i sempre! Dios en el control #salmos30_5”, redactó.

Los blaugranas se despidieron de la competición con el trago amargo de ser goleados 1-4 en condición de local, afrontando una temporada donde se despedirán sin títulos, esto tomando en cuenta que en La Liga tienen pocas opciones de ganarla.