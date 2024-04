ESTADOS UNIDOS – El campeón reclamará el último puesto de la Confederación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

Concacaf ha confirmado el calendario de las Semifinales de la Copa de Campeones Concacaf 2024. Las dos series de ida y vuelta se jugarán el 23 y 24 de abril (partidos de ida) y el 30 de abril y 1 de mayo (partidos de vuelta), y determinarán a los finalistas de la competencia.

La 59va edición de la Copa de Campeones, renovada para incluir 27 clubes y cinco rondas, inició la primera semana de febrero con la Primera Ronda, seguido de dos semanas de Octavos de Final en marzo y los Cuartos de Final las dos primeras semanas de abril.

Los cuatro clubes que han avanzado a las Semifinales son (en orden alfabético): CF Monterrey (MEX), CF Pachuca (MEX), Club América (MEX) y Columbus Crew (USA).

En los partidos de Cuartos de Final, el martes 9 de abril, los actuales campeones de la MLS, Columbus Crew, avanzaron a su primera Semifinal de la Copa de Campeones Concacaf luego de derrotar a Tigres UANL 4-3 en penales – la serie terminó 2-2 en el global. Más tarde esa noche, el Club América avanzó a su octava Semifinal del torneo con una victoria por 5-2 en casa sobre el New England Revolution (9-2 en el global).

Al día siguiente, CF Pachuca y CF Monterrey aseguraron un lugar en la penúltima ronda de la competencia con victorias en casa sobre CS Herediano e Inter Miami CF, respectivamente. El CF Pachuca venció al club costarricense 2-1 en el Estadio Hidalgo (7-1 en el global), y el CF Monterrey derrotó al Inter Miami CF 3-1 en el Estadio BBVA (5-2 en el global).

SF1: CF Pachuca vs Club América

SF2: Columbus Crew vs CF Monterrey

De acuerdo con el reglamento y la tabla de posiciones de la competencia, el club mejor clasificado en cada enfrentamiento será sede del partido de vuelta de las Semifinales. La actual tabla de posiciones, la cual no considera los resultados de la Primera Ronda, es la siguiente:



COPA DE CAMPEONES CONCACAF 2024

Basado en puntos (pts), diferencia de goles (gd) y goles marcados (gs) en los Octavos y Cuartos de Final

CF Monterrey (12 pts, +5 gd, 8 gs) CF Pachuca (10 pts, +12 gd, 13 gs) Club América (9 pts, +9 gd, 14 gs) Columbus Crew (6 pts, +1 gd, 4 gs)

Al finalizar las series de ida y vuelta, los ganadores de los enfrentamientos avanzarán a la Final. De acuerdo con el reglamento de la Copa de Campeones Concacaf 2024, el club mejor clasificado de los finalistas, según la tabla de posiciones de la competencia, será la sede de la Final a partido único.

En el caso de que alguno de los equipos CF Monterrey, CF Pachuca o Club América asegure el derecho de albergar la Final, Concacaf buscaría una fecha alternativa debido a las elecciones nacionales de Mexico que se llevarán a cabo el 2 de junio. Concacaf confirmará más detalles después de los partidos de vuelta de las semifinales.

Partidos de Ida Semifinales

Martes 23 de abril 2024

22:15 (20:15) Club América vs. CF Pachuca – Estadio Azteca, México City, México



Miércoles 24 de abril 2024

20:15 (20:15) Columbus Crew vs. CF Monterrey – Lower.com Field, Columbus, OH, USA

Partidos de Vuelta Semifinales

Martes 30 de abril 2024

21:15 (19:15) CF Pachuca vs. Club América – Estadio Hidalgo, Pachuca, México



Miércoles 1 de mayo 2024

22:15 (20:15) CF Monterrey vs. Columbus Crew – Estadio BBVA, Monterrey, México