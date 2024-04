Carlo Ancelotti defendió a Jude Bellingham de las críticas

ESPAÑA – El entrenador salió al paso de su jugador tras los cuestionamientos recibidos.

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, habló en conferencia de prensa previo al partido de hoy contra el Mallorca, en el que fue consultado sobre el estado del grupo tras el empate versus el Manchester City por la ida de los cuartos de final de la Champions League, pero en especial por Jude Bellingham quien ya no ha podido seguir con su racha de goles.

«Lo que ha bajado Bellingham han sido los goles que hizo, que fueron una sorpresa para todo el mundo. El hecho de marcar 20 goles en el primer tramo de la temporada», comenzó diciendo el estratega.

«Ahora hace su trabajo de interior o media punta, ha bajado su nivel de goles pero no el rendimiento. Viene de jugar con su selección, lo hizo contra el Athletic y no le falta nada que no sea marcar goles, pero antes o después los volverá a marcar», agregó.

Ancelotti recalcó que por el momento no se enfoca en la visita al City y solo piensa en el duelo de mañana: «Espero un partido difícil, competido, luchado. Vamos a jugar contra un equipo que tiene un compromiso y una actitud colectiva extraordinaria. Esperamos un partido intenso en el que tenemos que igualar el compromiso que el rival hace muy bien».

«Esta semana nos jugamos mucho pero tenemos la misma confianza que hace algunos días, exactamente la misma, pensando que el de Mallorca es un partido vital para ganar La Liga”, finalizó.

El Madrid visitará mañana al Mallorca por la jornada 31 del campeonato de España, en el que intentará mantener su ventaja de ocho puntos con respecto al Barcelona o incrementarla.