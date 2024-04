Encantado con el renovado estadio Santiago Bernabéu, pero…

INGLATERRA. El técnico del Manchester City habló sobre la casa de los Merengues.

El Manchester City visitó al Real Madrid este martes por la Ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League, en donde ha empatado 3-3 en un intenso juego de principio a fin.

El técnico Pep Guardiola visitó por primera vez el estadio Santiago Bernabéu, en donde quedó encantado de la estructura, pero criticó el césped. “Ha quedado un estadio fantástico, ahora solo queda mejorar el césped”, expresó el técnico.

El mediocampista español, Rodrigo, también dijo: “»No estaba bien, para la manera que tenemos nosotros de jugar creo que nos ha perjudicado un poco. No ponemos excusas, pero no estaba bien. Muchas veces desde arriba no se ve, a veces parece que un césped está bien y a pie de campo te das cuenta de que no. Se levantaba, no estaba uniforme por así decirlo”.

La serie se encuentra en el 3-3, y la vuelta será el próximo miércoles 17 de abril en el Etihad Stadium, en donde el City buscará dar un golpe de autoridad en la Champions para seguir con la defensa de su título.