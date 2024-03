PREVIO | Juego vital por la permanencia

ZACAPA – Los gallos y chivos tendrán un duelo directo de la parte baja del acumulado.

Hoy a las 11:00 horas se disputará el juego de la Jornada 13, cuando Deportivo Zacapa reciba la visita de Xelajú MC, choque que sin duda llama la atención por la situación que viven ambos clubes en la tabla acumulada y su lucha por no descender.

Los gallos están en la zona del descenso con 27 puntos, no ganan desde hace 10 juegos y hoy ante los chivos intentarán romper esa mala racha, en especial porque de hacerlo recortarían distancia y se ubicarían a dos unidades de los puestos de salvación.

Por otra parte, los quetzaltecos aunque no lo quieran aceptar peligran la permanencia, están a cinco puntos de los puestos del descenso y no se pueden arriesgar a tropezar para no complicarse.