PREVIA | En busca de volver al triunfo

GUATEMALA – Los chicharroneros y guastatoyanos intentarán olvidar sus últimos resultados.

La octava jornada del Torneo Clausura 2024 continuará hoy a las 16:00 horas, cuando Deportivo Mixco reciba la visita de Guastatoya en el estadio Santo Domingo De Guzmán, en el que ambos llegan con situaciones similares.

Los mixqueños perdieron su buena racha en su visita a Antigua y ahora de local intentarán volver a la senda de la victoria, para así continuar en la parte alta de la tabla y lo que también significaría prácticamente olvidarse de la zona del descenso.

Por otra parte, los amarillos no ganan en los dos últimos juegos, por lo que necesitan volver a sumar tres puntos para no seguir descendiendo casillas y no despegarse de los punteros.