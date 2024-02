OFICIAL | Municipal pierde en la Mesa

GUATEMALA. Esta tarde fue sancionado Municipal por la infracción cometida en el juego contra los Chicharroneros.

El Órgano Disciplinario de la Liga Nacional declaró esta tarde ganador al Deportivo Mixco, por el encuentro que tuvo ante Municipal el pasado sábado en el estadio Manuel Felipe Carrera, el cual concluyó 0-0.

Sin embargo, se declaró vencedor al equipo mixqueño debido a que Municipal rompió con la regla al jugar con cinco extranjeros simultáneamente, cuando el máximo permitidi es cuatro, por lo que al Deportivo Mixco se le adjudicó la victoria con un marcador de 0-3.

Además, el Órgano Disciplinario también sancionó económicamente al técnico del equipo Escarlata, Sebastián Bini, con una multa de Q15,000.00 (Quince Mil Quetzales exactos) por alinear activamente a cinco jugadores foráneos.

Con esto los Rojos se quedan con seis puntos de cuatro partidos disputados, mientras que el Deportivo Mixco llega a 7 unidades y salta hasta la parte alta de la tabla de posiciones. Lo importante para los mixqueños es que también se distancian un poco más de la zona del descenso en la tabla acumulada.

Estos fueron los extranjeros que alineó simultáneamente Municipal ante Mixco:

José Medina

Ramiro Rocca

Matías Rotondi

Darwin Torres

Edgardo Fariña (Inscrito en la Categoría Especial)

A ellos hay que agregar al costarricense nacionalizado José Mena, que también estaba en el terreno de juego, aunque él no incide en este caso porque la violación no se dio en la Regla 6+5 (Artículo 9), sino en la de no respetar el máximo de cuatro extranjeros alineados simultáneamente, lo que se contempla en el Artículo 8 del Reglamento de Competencia.