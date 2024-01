Sicán: No pensamos en el descenso, pensamos en la clasificación 

HUEHUETENANGO. El portero aseguró que Xinabajul tiene claros los objetivos.

Xinabajul perdió por 3-0 contra Comunicaciones el pasado sábado, comenzando el Torneo Clausura 2024 con una derrota y continuando en la parte baja de la tabla acumulada.

El portero del equipo huehueteco, Estuardo Sican, dejó claro que a pesar de la derrota todo el equipo piensa en la clasificación. “No pensamos en el descenso, pensamos en la clasificación en el nombre de Dios pensamos salir de ahí. Debemos trabajar todos juntos, los compañeros que se unieron al club traen cosas buenas”, expresó Sicán.

El guardameta también aseguró que dará su mayor esfuerzo para lograr la permanencia y dijo: “En lo personal he venido esforzándome, he venido luchando y ahora que estoy en Xinabajul no cabe duda que haré el mayor esfuerzo por mi equipo. Haré lo mejor posible en cada partido”.

El próximo partido de Xinabajul será contra Deportivo Coatepeque en condición de local en un juego directo en la parte baja de la tabla acumulada.