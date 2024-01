VIDEO | Así reaccionó Diego Bolaños al conocer que sería convocado

GUATEMALA – El joven guardameta será la gran novedad en el partido de hoy.

Diego Bolaños fue convocado de última hora a la Selección Mayor de Guatemala, luego de la lesión de Fredy Pérez. El portero de 17 años afirmó que estaba feliz tras recibir el llamado y que tratará de aprender de los futbolistas experimentados.

“Cuando recibí la noticia estaba feliz, no podía parar de sonreír, no me la creía, estoy agradecido con los profes Luis Fernando Tena, Marvin Cabrera y Rigoberto Gómez, trataré de darlo todo y aprender de la gente experimentada”, dijo.

“Creo que lo que hay que hacer es dejarlo todo en los entrenos, poco a poco van llegando las oportunidades si uno hace las cosas bien”, agregó.

Por último, Bolaños comentó que Nicholas Hagen le dio un gran recibimiento y también algunos consejos.