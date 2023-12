No estará en la Copa América 2024

BRASIL – La canarinha no tendrá a su figura para la competición.

Rodrigo Lasmar, médico de la Selección de Brasil, confirmó que Neymar no estará con el equipo en la Copa América 2024, luego que su proceso de la lesión de rodilla no haya avanzado mucho y se prefiere no correr riesgos.

El 10 de la canarinha sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y de menisco en la rodilla derecha, esto en un partido del combinado en la eliminatoria mundialista de la Conmebol.

Neymar que milita en el Al Hilal de Arabia Saudita, ya comenzó su proceso de recuperación y tal como lo ha mostrado él mismo en sus perfiles oficiales, va bastante lento debido a la gravedad, por lo que esto le imposibilita estar en el torneo del continente.

La verdeamarella ya conoció a sus rivales para la Copa América luego del sorteo realizado hace unos días, donde quedó emparejado con Colombia, Paraguay y el ganador del repechaje de Concacaf entre Costa Rica y Honduras.