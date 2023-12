Pérez dio el secreto para detener los penales

GUATEMALA – El portero fue figura de los cremas en las semifinales.

Comunicaciones avanzó a la Gran Final del Torneo Apertura 2023, luego de eliminar a Xelajú MC tras superarlo 4-2 en la tanda de los penales. Fredy Pérez nuevamente fue figura para los albos y habló de lograr el objetivo de estar en la lucha por el título.

“Estoy contento y agradecido con Dios por la oportunidad que me dio de hacer las cosas de la mejor manera, ayudar al equipo y súper feliz por tener la oportunidad de estar en una final más”, dijo.

“El apoyo de la gente es un plus extra, me he ido ganando su confianza, por eso me siento feliz porque les pude dar una alegría”, agregó.

Acerca de la tanda desde los once metros comentó: “Lo de los penales es algo del que he tratado de irme acostumbrando a moverme en la línea para darle desconfianza al rival. Mentiría si digo que estudiamos al rival, porque no teníamos en mente llegar a esta definición”.

“Comunicaciones es un equipo grande, pero Guastatoya también sabe jugar finales, su entrenador sabe que es esa presión y ha sido campeón, pero confiamos en levantar la 32 con nuestra gente”, finalizó.

Pérez fue figura para los albos por segunda vez en una tanda de penales, el mes pasado lo fue ante Cartaginés de Costa Rica, en el repechaje para clasificar a la Copa Campeones de la Concacaf.