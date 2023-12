Sorteo revela grupos para la Copa Oro Concacaf W 2024

El camino para ser coronadas como las primeras campeonas de la Copa Oro Concacaf W ya está listo para las 15 selecciones nacionales participantes.

Concacaf realizó hoy el sorteo oficial de la Copa Oro Concacaf W 2024. La edición inaugural de la nueva competencia de selecciones nacionales femeninas insignia de la región se jugará entre el 17 de febrero y el 10 de marzo 2024, en cuatro estadios de tres áreas metropolitanas de los Estados Unidos e incluirá la participación de las mejores selecciones nacionales femeninas de Concacaf y la CONMEBOL, y algunas de las mejores jugadoras del mundo.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ





El evento fue conducido por la presentadora deportiva de CBS Sports, Susannah Collins e incluyó la participación del Presidente de Concacaf y Vicepresidente de la FIFA, Víctor Montagliani y reconocidas jugadoras, Dinnia Diaz (CRC), Cheyna Matthews (JAM) y Mónica Ocampo (MEX). Carlos Fernández, Jefe de Competencias de Fútbol de Concacaf, condujo el sorteo.



En el sorteo de este lunes, las 12 selecciones nacionales femeninas participantes en la Fase de Grupos del torneo fueron divididas en tres grupos de cuatro de la siguiente manera:



Grupo A: Estados Unidos, México, Argentina y Ganador Prelims 3

Grupo B: Brasil, Panamá, Colombia y Ganador Prelims 1

Grupo C: Canadá, Costa Rica, Paraguay y Ganador Prelims 2



Los enfrentamientos para la Fase Preliminar (Prelims) fueron determinados con base en el Ranking Femenino de Concacaf de diciembre 2023 y son los siguientes (el equipo mejor clasificado vs el equipo peor clasificado):



Enfrentamiento 1: Haití (1) vs Puerto Rico (6)

Enfrentamiento 2: El Salvador (2) vs Guatemala (5)

Enfrentamiento 3: Guyana (3) vs República Dominicana (4)

Formato de la Copa Oro Concacaf W 2024



La Copa Oro Concacaf W 2024 iniciará con los Prelims, que se jugarán en el Dignity Health Sports Park Track and Field Stadium el 17 de febrero. Después de los enfrentamientos de eliminación directa, el ganador en cada enfrentamiento avanzará a la Fase de Grupos.



12 selecciones nacionales jugarán la Fase de Grupos del 20 al 29 de febrero, en el Dignity Health Sports Park (Grupo A), Snapdragon Stadium (Grupo B) y Shell Energy Stadium (Grupo C). Los ganadores de grupo, los segundos lugares y los dos mejores terceros lugares avanzarán a los Cuartos de Final del torneo.



La Fase de Eliminación Directa comenzará con los Cuartos de Final en el BMO Stadium el 2 y 3 de marzo, seguido de las Semifinales y la Final en el Snapdragon Stadium el 6 y 10 de marzo, respectivamente.

Calendario de Partidos de la Copa Oro Concacaf W 2024

*Los horarios de inicio y el orden de los partidos se anunciarán más adelante.



Sábado 17 de febrero 2024 – Dignity Health Sports Park Track and Field Stadium, Carson, CA

M1: Haití vs Puerto Rico

M2: El Salvador vs Guatemala

M3: Guyana vs República Dominicana



Martes 20 de febrero 2024 – Dignity Health Sports Park, Carson, CA

M4: México vs Argentina

M5: Estados Unidos vs Ganador Prelims 3



Miércoles 21 de febrero – Snapdragon Stadium, San Diego, CA

M6: Panamá vs Colombia

M7: Brasil vs Ganador Prelims 1



Jueves 22 de febrero 2024 – Shell Energy Stadium, Houston, TX

M8: Costa Rica vs Paraguay

M9: Canadá vs Ganador Prelims 2



Viernes 23 de febrero 2024 – Dignity Health Sports Park, Carson, CA

M10: Ganador Prelims 3 vs México

M11: Argentina vs Estados Unidos



Sábado 24 de febrero 2024 – Snapdragon Stadium, San Diego, CA

M12: Ganador Prelims 1 vs Panamá

M13: Colombia vs Brasil



Domingo 25 de febrero 2024 – Shell Energy Stadium, Houston, TX

M14: Ganador Prelims 2 vs Costa Rica

M15: Paraguay vs Canadá



Lunes 26 de febrero 2024 – Dignity Health Sports Park, Carson, CA

M16: Argentina vs Ganador Prelims 3

M17: Estados Unidos vs México



Martes 27 de febrero 2024 – Snapdragon Stadium, San Diego, CA

M18: Colombia vs Gandor Prelims 1

M19: Brasil vs Panamá



Miércoles 28 de febrero 2024 – Shell Energy Stadium, Houston, TX

M20: Paraguay vs Ganador Prelims 2

M21: Canadá vs Costa Rica



Sábado 2 de marzo 2024 – BMO Stadium, Los Ángeles, CA (Cuartos de Final)

M22: 1º vs 8º

M23: 2º vs 7º



Domingo 3 de marzo 2024 – BMO Stadium, Los Ángeles, CA (Cuartos de Final)

M24: 3º vs 6º

M25: 4º vs 5º



Miércoles 6 de marzo 2024 – Snapdragon Stadium, San Diego, CA (Semifinales)

M26: GM22 vs GM25

M27: GM23 vs GM24



Domingo 10 de marzo 2024 – Snapdragon Stadium, San Diego, CA (Final)

M28: GM26 vs GM27