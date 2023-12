Baja en los Venados

MAZATENANGO. El equipo Venado deja de contar con un jugador.

El Deportivo Suchitepéquez quedó fuera del Torneo Apertura 2023 en la Liga Primera División, y hoy se ha confirmado que el futbolista Ederick Ardon Marroquin deja de pertenecer a las filas del club.

Ahora es más fácil enterarse de lo que acontece en el Futbol Chapín: Únete a nuestro CANAL DE WhatsApp y recibe en tu celular o computadora lo más relevante de la información que día a día presentamos en GUATEFUTBOL.COM. Haz click AQUÍ y ¡NOS VEMOS EN WhatsApp!

«Fue un gusto portar su camisola Deportivo Suchitepéquez, no fue como lo planeamos para este torneo, pero me voy contento por todo el cariño que me brindó la gente desde que llegué. Nos vemos en una próxima», indicó el futbolista.

Los Venados todavía no han confirmado sus movimientos en su sitio oficial, pero hoy la salida del futbolista Ederick Ardon ha sido la primera, por lo que en los siguientes días se podría confirmar el nuevo equipo del jugador para el Torneo Clausura 2024.