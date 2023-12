Bini comenta que entiende la molestia de la afición

GUATEMALA – El técnico de los rojos habló luego de la temprana eliminación.

Sebastián Bini fue uno de los principales señalados de la eliminación de Municipal ante Zacapa, siendo cuestionado por los aficionados tanto en el estadio El Trébol, como en las diferentes plataformas sociales, algo que según el técnico comprende.

“Entiendo la molestia de la gente, pero estoy tranquilo, hubo accidentes que no teníamos pensados. Para nosotros es un fracaso deportivo, no lo teníamos pensando quedar en cuartos de final más con el torneo que hicimos, es normal la inconformidad, pero me debo a la institución, pero los entiendo”, dijo Bini.

“Para nosotros es un momento duro, pero nosotros que estamos en esto desde pequeños, que jugamos y ahora somos entrenadores, estos golpes nos hacen más fuertes de cara a lo que viene, ahora hay que intentar preparar el nuevo torneo”, agregó.

Sobre la eliminación ante Zacapa y lo mostrado en la serie analizó: “No estuvimos a la altura, en el primer tiempo tuvimos chances para liquidar la serie y en el segundo nos quedamos sin ideas, quedamos eliminados. El hecho de no meter las situaciones, los accidentes que tuvimos, hay que aclarar mucho, Atlán estaba fisurado del pie, Rotondi se desgarró y Ronny se fue con la cabeza abierta”.

“Nos quedamos fuera, se nos muere la ilusión del campeonato, pero hay que seguir. No salió el plan, se nos fueron cayendo jugadores importantes, sobre la marcha hubo que cambiar, pero nos quedamos sin ideas, Zacapa se paró bien y nos ganó”, añadió.

Por último, el técnico indicó que tendrá una reunión con la Junta Directiva, donde se comenzará la planificación del Clausura 2024. En el tema contractual está vinculado al club por seis meses más.