Montoya asegura que Guastatoya no se irá a defender

EL PROGRESO – El técnico de los amarillos espera poder sellar el pase.

Deportivo Guastatoya enfrentará hoy a Antigua GFC, en el juego de vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2023, en el que su técnico Roberto Montoya espera ir a cuidar el 2-0 conseguido en la ida, aunque dejó claro que su equipo no irá defenderse.

“Ahora que logramos dos goles trataremos de ir a defender esa ventaja, atacando y teniendo la pelota para lograr n buen resltado, como lo acostumbramos en la mayoría de los campos”, dijo Montoya.

“No podemos cambiar, ellos van a atacar, son fuertes en suu estadio, tenemos que ser inteligentes, uno quiere defender, pero trataremos de hacerlo con la pelota, no nos vamos a ir a meter atrás porque si lo hacemos nos comemos tres goles”, agregó.

Ahora es más fácil enterarse de lo que acontece en el Futbol Chapín: Únete a nuestro CANAL DE WhatsApp y recibe en tu celular o computadora lo más relevante de la información que día a día presentamos en GUATEFUTBOL.COM. Haz click AQUÍ y ¡NOS VEMOS EN WhatsApp!

Sobre lo conseguido en la ida opinó: “El primer tiempo no me gustó, no anduvimos finos, en el segundo mejoramos y al final los cambios que entraron con buena actitud cambiaron las cosas, así como los goles que hicimos”.

“Somos fuertes en el balón parado, aprovechamos la altura y el buen remate, la táctica fija es una opción y esta vez salí, pero ahora hay que pensar en la vuelta, no hay nada definido, esperamos hacer un buen plan de juego para mantener la ventaja”, finalizó.