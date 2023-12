CRÓNICA | Montoya puso el candado y el boleto es de Guastatoya

Luego del partido de ida, que ganó Guastatoya 2-0, Roberto Montoya comentó que en el encuentro de vuelta no jugarían a la defensiva, pero muy pronto quedó al descubierto que aquello estaba muy alejado de la verdad, dado que el técnico mexicano presentó un bloque bajo, con las líneas muy juntas y con poca o ninguna intención de pasar al ataque.

De esa manera, en la práctica sobraba media cancha y eso le daba a Antigua la oportunidad de ejercer un dominio territorial que por momentos era asfixiante, pero lo más escaso frente al área visitante eran los espacios, situación que mostró que el equipo de Dwight Pezzarossi no tenía trabajado el juego de amplitud para tratar de abrir al adversario, generando con ello algún resquicio por el que pudieran hacer pases en diagonal, jugadas de pared o remates desde el frente del área.

A cambio de ello, la apuesta eran los centros por elevación, de los que casi nunca hubo ventaja para el rematador, siendo excepción de ello una jugada que nació en los botines de Oscar Santis, cuyo centro fue cabeceado a placer por Oscar Castellanos, siendo providencial que Wilson Pineda interceptara el remate en una jugada en la que los locales pidieron mano, pero el árbitro Julio Luna no la concedió y no hubo una imagen que resolviera la duda de lo que pasó en el área visitante.

De esa manera, el primer período terminó con un empate sin goles, lo que aumentaba la tensión en el equipo panzaverde, que necesitaba al menos dos goles para obligar a la prórroga en esta serie de Cuartos de Final.

El segundo tiempo fue más de lo mismo, con un dominio territorial de los antigüeños, pero sin criterio ni variantes para abrir la puerta de los Orientales.

Los centros aéreos se produjeron por decenas, pero solo sirvieron para que se luciera Adrián De Lemos y los defensas del Pecho Amarillo, al extremo que, no obstante que los locales estuvieron todo el tiempo en ataque y bombardeando con centros por derecha y por izquierda, sin faltar los pelotazos desde tres cuartos de cancha, no hubo ni una sola gran atajada del guardameta costarricense o una salvada milagrosa en la línea, todo lo cual desnudó la impotencia de un equipo que lo dejó todo en la cancha, pero que fue incapaz de anotar un gol que le diera esperanza y que pusiera nervioso al contrario.

Lo más cercano se produjo al 50, con un remate de Newton Williams que se estrelló en el palo y al rebote fue Oscar Santis, pero con todo el marco a su disposición cabeceó alto, siendo este fallo del Lelito una acción determinante en el encuentro.

Eso sí, no faltó la polémica, porque de tanto insistir en el área contraria, en alguna ocasión podía suceder una acción discutida por los jugadores, siendo una mano de Omar Domínguez en el área visitante, la cual pudo sancionarse como penal, pero el árbitro Julio Luna no la vio o no la quiso ver al 54 y esa decisión privó a los Coloniales de una inmejorable oportunidad para abrir el candado planteado por Roberto Montoya.

Con Antigua volcado al ataque, Guastatoya contó con al menos tres oportunidades de gol en jugadas de contragolpe, pero también tenían la pólvora mojada por lo que el 0-0 se mantuvo hasta el final, quedando el boleto a Semifinales en las manos del Pecho Amarillo con un 2-0 en el marcador agregado.

