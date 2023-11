Di María dice adiós

ARGENTINA. El argentino pondrá fin a su carrera como jugador de la Selección de Argentina.

Ángel Di María ha comunicado por medio de sus redes sociales que después de disputar la Copa América 2024, le dirá adiós a la Selección de Argentina. «Con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera», comentó.

«El Fideo» cierra un ciclo con grades actuaciones, como en la pasada Copa América 2021, Finalissima 2022 y en el Mundial de Qatar 2022 donde logró el campeonato anhelado con la Albiceleste.

Este mensaje de despedida llegó justo después de la victoria contra Brasil el pasado martes, en el que escribió. «Bueno, llegó el último partido de Eliminatorias para mí, no puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo, disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros, ellos, mis amigos, sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido. El cariño de cada uno de ellos hizo que también hoy fuera quien soy», finalizó.