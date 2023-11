Claverí: Ofrezco trabajo y dedicación

ESCUINTLA. Walter Claverí apunta a armar un equipo competitivo.

La Nueva Concepción presentó la semana pasada al técnico Walter Enrique Claverí, quien será el responsable de tomar el equipo para el Torneo Clausura 2024.

El entrenador habló tras su presentación, en la que dijo: “Agradezco a Dios y a los directivos por esta oportunidad. A donde yo he ido me considero una persona correcta, y les ofrezco mi trabajo, dedicación como siempre lo he hecho”, expresó Claverí.

Además, dejó claro que confía en los jugadores que tiene en la Nueva Concepción. “Todos los jugadores son capaces, y por algo es que están donde deben de estar. Nosotros no les vamos a enseñar a jugar individualmente, lo que buscamos es armar un equipo competitivo”, finalizó.

La Nueva Concepción no pudo avanzar a la Fase Final, por lo que ahora para el Torneo Clausura 2024 el club apunta a hacer del plantel un equipo exitoso para soñar con el ascenso a la Liga Nacional.