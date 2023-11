CONMEBOL anuncia las sedes de los partidos de apertura y final de la Copa América 2024

En su 48ª edición del torneo de selecciones más antiguo del mundo, la CONMEBOL Copa América 2024™️ iniciará el 20 de junio de 2024 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y finalizará el 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

La CONMEBOL anunció hoy las sedes de los partidos de apertura y final del torneo de selecciones más emocionante y antiguo del mundo, la CONMEBOL Copa América 2024™️. El torneo será realizado en Estados Unidos del jueves 20 de junio al domingo 14 de julio de 2024.

El partido inaugural, previsto para el jueves 20 de junio de 2024, será disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Un recinto de categoría mundial que tiene capacidad para más de 71.000 espectadores y que es famoso no solo por su tecnología de vanguardia y sus comodidades para los aficionados, sino también por albergar los mayores eventos del mundo, como el Super Bowl LIII, el College Football Playoff National Championship en 2018 y numerosos partidos internacionales de fútbol, entre otros eventos.

El partido de la final se jugará el domingo 14 de julio de 2024 en el Hard Rock Stadium, situado en Miami Gardens, Florida. Este destino de entretenimiento global tiene capacidad para más de 65.300 aficionados y sirve de sede a los Miami Dolphins, Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix, al torneo de tenis Miami Open y a los partidos de fútbol universitario de la Universidad de Miami, Orange Blossom Classic y Orange Bowl. Con un calendario repleto de eventos deportivos y de entretenimiento, como Jazz in the Gardens, conciertos y festivales, el Hard Rock Stadium también se ha convertido en sede destacada de acontecimientos internacionales como el Super Bowl LIV y la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ahora es más fácil enterarse de lo que acontece en el Futbol Chapín: Únete a nuestro CANAL DE WhatsApp y recibe en tu celular o computadora lo más relevante de la información que día a día presentamos en GUATEFUTBOL.COM. Haz click AQUÍ y ¡NOS VEMOS EN WhatsApp!

«Esperamos estadios llenos con la pasión de todo el continente americano para la inauguración y final de una inolvidable CONMEBOL Copa América. En Atlanta, el balón empezará a rodar y no parará durante un mes, hasta el partido final en Miami. Son estadios magníficos en ciudades maravillosas. Agradecemos la valiosa colaboración de las autoridades estadounidenses y de nuestros amigos de la Concacaf en la organización de esta competición. Esperamos la mejor CONMEBOL Copa América de todos los tiempos». – Alejandro Domínguez – Presidente de la CONMEBOL y Vicepresidente de la FIFA.

«Atlanta y Miami serán excelentes anfitriones para estos partidos, y felicito a ambas ciudades y a sus comisiones de deportes. Las dos sedes son de clase mundial y las ciudades cuentan con fanáticos apasionados de los deportes y del fútbol reconocidos por apoyar eventos importantes», dijo Víctor Montagliani, Presidente de Concacaf y Vicepresidente de la FIFA. “La emocionante perspectiva de coorganizar la Copa América 2024 con nuestros socios en la CONMEBOL, además de la variedad de competencias de Concacaf que ofreceremos en los próximos tres años, consolidarán a nuestra región como el centro mundial del fútbol de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026”, añadió Montagliani.

«Acoger el partido inaugural de este prestigioso torneo es un logro increíble para todos los implicados, y el perfil futbolístico de nuestra región se ha elevado una vez más al más alto nivel con este anuncio», dijo Dan Corso, Presidente del Consejo de Atlanta Sports. «Nos gustaría dar las gracias a nuestros socios de Arthur M. Blank Sports + Entertainment, a la ciudad de Atlanta y al Mercedes-Benz Stadium por su continua colaboración y esperamos trabajar con ellos, así como con la CONMEBOL y la Concacaf para crear una experiencia extraordinaria para todos los involucrados.»

«Estamos orgullosos de albergar la final de la CONMEBOL Copa América 2024 en el Hard Rock Stadium,” dijo Tom Garfinkel, Vicepresidente del directorio, Presidente y Director Ejecutivo de los Miami Dolphins y del Hard Rock Stadium y Socio Director del Gran Premio de Miami Crypto.com de Fórmula 1. “Como un destino de entretenimiento global, nos esforzamos por reflejar la cultura dinámica e internacional de Miami. Esta selección es gracias al trabajo colaborativo de múltiples partes interesadas, incluidos Stephen Ross, Concacaf, CONMEBOL y nuestros funcionarios locales y nacionales. Estamos entusiasmados por ofrecer una increíble experiencia de clase mundial tanto a los jugadores como a los aficionados y por resaltar la pasión del fútbol en nuestra comunidad.»

CONMEBOL Copa América 2024™️.

La CONMEBOL Copa América 2024™️ se jugará en Estados Unidos e incluye 10 equipos de la CONMEBOL y 6 equipos invitados de la Concacaf. Este tradicional torneo es organizado por ambas confederaciones.

Los 6 equipos de Concacaf se clasificarán a través de la Concacaf Nations League 2023/24. Tras la conclusión de la Fase de Grupos, los campeones y subcampeones de grupo de la Liga A avanzaron a los Cuartos de Final, donde quedaron emparejados con los cuatro primeros clasificados de la Concacaf Nations: México vs Honduras, Estados Unidos vs Trinidad y Tobago, Canadá vs Jamaica y Costa Rica vs Panamá. Los Cuartos de Final se jugarán del 16 al 21 de noviembre, y el ganador del marcador global de cada enfrentamiento se clasificará para la CONMEBOL Copa América 2024. Los otros dos participantes de la Concacaf serán confirmados después de un Play-In entre los perdedores de los cuartos de final. Este Play-In tendrá lugar en marzo de 2024.

En la 48ª edición de una de las competiciones más importantes del continente, esta será la segunda vez en la historia del torneo que albergará a 16 equipos – habiendo recibido el mismo número de equipos en su edición de 2016, también celebrada en los Estados Unidos.

Saldrán al campo equipos que han ganado 10 títulos de la Copa Mundial de la FIFA™️ y las mayores estrellas del fútbol mundial para disputar 32 partidos en esta edición del torneo en junio y julio de 2024.