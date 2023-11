Bini está tranquilo a pesar de haber perdido el Clásico 327

GUATEMALA – El técnico rojo manifestó su frustración tras caer ante los albos, pero se mantiene sereno porque aún falta la etapa definitiva del certamen.

Sebastián Bini confirmó que se siente frustrado y dolido por la derrota del sábado ante Comunicaciones en la edición 327 del Clásico Nacional, pero al mismo tiempo indicó que no hay tiempo para lamentarse, está tranquilo y ahora se enfoca en el duelo del domingo ante Deportivo Coatepeque.

“No estaba en los planes de nadie perderlo, pero cuando no haces las opciones que tenes y le das vida a un equipo como ellos, en cualquier situación te pueden convertir. Estoy triste, defraudamos a la afición, pero estamos tranquilos porque el torneo sigue y se viene la parte más importante, pero es un golpe fuerte para nosotros”, dijo Bini.

“Nos hicieron el gol, remamos contra la corriente, tuvimos el penal antes del descanso, son cosas que difíciles de superar en un partido, luego la expulsión, no son excusas, pero hubo situaciones que nos llevaron a perder, entendemos el enojo de la gente y nos toca seguir”, agregó.

Ahora es más fácil enterarse de lo que acontece en el Futbol Chapín: Únete a nuestro CANAL DE WhatsApp y recibe en tu celular o computadora lo más relevante de la información que día a día presentamos en GUATEFUTBOL.COM. Haz click AQUÍ y ¡NOS VEMOS EN WhatsApp!

Sobre las conclusiones que sacó analizó: “Tendremos que ver la situación, analizarla y decidir, no tendría que ser así, porque si se generan las situaciones que generas y no las metes, no hay que culpar al Trébol, es a los jugadores, pero los entiendo a ellos, es un momento difícil y hay que prepararnos para la fase final”.

“Se perdió el clásico, frustra, es difícil, lo es para la gente, para nosotros, pero ahora hay que pensar en Coatepeque, vamos a estar en la fase final, esperamos terminar en la parte más alta y pensar que haya otro Clásico”, finalizó.

Los rojos volvieron hoy a los entrenamientos, de cara al duelo ante las serpientes en el que se cerrará la fase de clasificación y se buscará terminar en la parte más alta de la tabla.