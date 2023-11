Kenner Gutiérrez: Yo no me escondo

QUETZALTENANGO – El capitán de los chivos aclaró varios temas.

Kenner Gutiérrez dio la cara ante la situación que vive Xelajú MC y en medio de las complicaciones que hay, charló en conferencia de prensa, donde también habló de los rumores de su ausencia, afirmando que tiene casi un mes de recuperación y la incertidumbre de ha dado debido al silencio que ha hecho el mismo club al no especificar lo que pasa en su plantel.

“Agradezco a la gente que sigue creyendo en nosotros, en lo personal por mi lesión, se dice mucho, pero quiero dejar clara mi situación, pedí al club que sacara un reporte de los lesionados, es el primer equipo en el que he estado que no se informa de los lesionados y eso hace que crezcan los rumores. Estamos en un momento complicado y es fácil hacer leña del árbol caído”, dijo.

“Me siento triste y frustrado por no estar con mis compañeros, ante Municipal tuve un desgarro, traté de recuperarme con sesiones de terapia, pagando mi recuperación, pero una semana versus Antigua hice trabajo de cancha, me sentí bien, pero en el primer tiempo volví a sentir el dolor”, agregó.

Ahora es más fácil enterarse de lo que acontece en el Futbol Chapín: Únete a nuestro CANAL DE WhatsApp y recibe en tu celular o computadora lo más relevante de la información que día a día presentamos en GUATEFUTBOL.COM. Haz click AQUÍ y ¡NOS VEMOS EN WhatsApp!

Acerca de su estado comentó: “Me evaluaron y me volví a desgarrar el mismo lugar, quiero dejar claro que siempre he estado con el club, no me escondo con la situación, por motivos de una lesión grande no he podido estar”-

“Lo hablo porque quiero las cosas claras de una vez, no quiero que se murmure, hablo de frente y digo las cosas como soy, no inventemos cosas, no llevamos cosas que no son, estamos pasando un momento complicado. Tengo vergüenza deportiva por lo que estamos viviendo, pero no me voy a esconder, ahora es cando más tengo que estar con el grupo”, finalizó.