El técnico de Costa Rica aceptó la superioridad de Panamá

COSTA RICA – Los ticos fueron humillados en su casa por los canaleros.

Costa Rica cayó ayer 0-3 ante Panamá en el estadio Ricardo Saprissa por la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones, donde Gustavo Alfaro se estrenó como técnico de los ticos y aceptó la superioridad de los canaleros, también admitiendo toda la responsabilidad de este resultado catastrófico.

“Ganó muy bien Panamá, manifestó una superioridad. Nos tocó encontrar los tiempos del partido, se pusieron por delante rápido. Las diferencias que existieron es de un equipo rodado que sabe lo que quieren, a un puñado de jugadores que empiezan un proceso”, dijo Alfaro en conferencia de prensa.

“Cómo le dije a los muchachos hay derrotas que duelen y esta es una. Tenemos que empezar a buscar un equilibrio. Lastimosamente dos goles llegan por errores nuestro. Esta derrota deja mucho en el deber”, agregó.

Ante la actitud que se vio en el campo comentó: “Depende de cómo define usted orgullo. Panamá nos superó futbolísticamente. No porque Costa Rica no corrió, porque no se luchó hasta el final. A mí me duele cuando se insulta a un jugador propio, el resultado duele y si tienen que agarrarse con alguien es conmigo”

“La responsabilidad es mía. Si le dije a los muchachos que deben levantar cabeza y no olvidarse que representan al país”, finalizó.

Los ticos tienen la serie cuesta arriba, el lunes le devolverán la visita a los panameños en el Romell Fernández, en el que intentarán darle la vuelta al 3-0 en contra.