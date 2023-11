Selección Femenina conoce el horario de su partido trascendental

ESTADOS UNIDOS – Las chapinas buscarán meterse a la máxima competición del área.

Concacaf ha confirmado el calendario para los partidos de la Clasificatoria Copa Oro Concacaf W 2023 que tendrán lugar durante la Fecha FIFA Femenina de noviembre. Estos partidos determinarán a las ocho selecciones nacionales femeninas que avanzarán a la Copa Oro Concacaf W 2024, uniéndose a las siete que ya han aseguraron un lugar.



La Clasificatoria Copa Oro Concacaf W 2023, que sirve como el torneo clasificatorio a la Copa Oro Concacaf W 2024 y es una parte clave de la estrategia de fútbol femenino “Concacaf W” que la Confederación lanzó en 2019, comenzó en septiembre y fue seguida de una serie de emocionantes partidos en Centroamérica y el Caribe en octubre.



Los últimos 28 partidos del torneo están programados para jugarse entre el 29 de noviembre y el 5 de diciembre 2023. Al finalizar el evento, los primeros lugares de cada grupo de la Liga A (tres equipos) se clasificarán para la Fase de Grupos de la Copa Oro Concacaf W 2024. Además, los segundos lugares de cada grupo de la Liga A (tres equipos) y los primeros lugares de cada grupo de la Liga B (tres equipos) avanzarán a los Prelims de la Copa Oro Concacaf W 2024.



La edición inaugural de la Copa Oro Concacaf W se jugará entre el 17 de febrero y el 10 de marzo de 2024 en Estados Unidos. Hasta la fecha, siete naciones han asegurado su participación en la competencia. Esto incluye a Estados Unidos, Canadá y cuatro invitados de la CONMEBOL para la Fase de Grupos, y El Salvador para los Prelims.

Estos son los horarios de los juegos:

Miércoles 29 de noviembre 2023

14:00/15:00 (B) Antigua y Barbuda vs Surinam – ABFA Technical Center, St. John’s, ATG

15:00/15:00 (C) Bahamas vs Islas Vírgenes de los Estados Unidos – Roscow A.L. Davies Field, Nassau, BAH

17:00/19:00 (B) Dominica vs Guyana – Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, SUR

19:00/18:00 (B) Nicaragua vs Honduras – Estadio Independencia, Esteli, NCA

19:00/19:00 (A) Jamaica vs Panamá – National Stadium, Kingston, JAM

19:00/20:00 (B) Martinica vs El Salvador – Stade Pierre Aliker, Fort de France, MTQ



Jueves 30 de noviembre 2023

14:00/15:00 (C) Aruba vs Islas Turcas y Caicos – Compleho Guillermo P Trinidad, Oranjestad, ARU

15:00/16:00 (C) Anguilla vs Curazao – Raymond E. Guishard Technical Centre, The Valley, AIA

19:00/20:00 (C) Bonaire vs Belice – Stadion Antonio Trenidat, Rincon, BON

20:00/19:00 (A) Costa Rica vs Haití – Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, CRC



Viernes 1 de diciembre 2023

15:00/16:00 (C) Santa Lucía vs Guadalupe – Darren Sammy Cricket Grounds, Gros Islet, LCA

18:00/19:00 (B) Barbados vs República Dominicana – Wildey Turf, Bridgetown, BRB

18:30/19:30 (B) Bermuda vs San Vicente y las Granadinas – Bermuda National Sports Centre, Devonshire, BER

19:00/20:00 (A) Puerto Rico vs México – Estadio Juan Ramon Loubriel, Bayamón, PUR



Domingo 3 de diciembre 2023

14:00/13:00 (B) Honduras vs Martinica – Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, HON

16:00/15:00 (B) El Salvador vs Nicaragua – Estadio Jorge Mágico Gonzalez, San Salvador, SLV

16:00/18:00 (B) Guyana vs Antigua y Barbuda – Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, SUR

18:00/19:00 (C) Islas Vírgenes de los Estados Unidos vs Granada – Bethlehem Soccer Complex, Christiansted, VIR

19:00/18:00 (A) Guatemala vs Jamaica – Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, Guatemala City, GUA

19:00/21:00 (B) Surinam vs Dominica – Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, SUR



Lunes 4 de diciembre 2023

14:00/15:00 (C) Aruba vs Belice – Compleho Guillermo P Trinidad, Oranjestad, ARU

16:00/16:00 (C) Islas Turcas y Caicos vs Bonaire – TCIFA National Stadium, Providenciales, TCA

18:00/19:00 (A) San Cristóbal y Nieves vs Costa Rica – SKNFA Technical Centre, St. Peter’s, SKB

19:00/20:00 (C) Curazao vs Islas Caimán – Stadion Rignaal ‘Jean’ Francisca, Willemstad, CUW



Martes 5 de diciembre 2023

15:00/16:00 (B) San Vicente y las Granadinas vs Barbados – Hasely Crawford Stadium, Port of Spain, TRI

15:00/15:00 (C) Cuba vs Santa Lucía – Estadio Antonio Maceo, Santiago de Cuba, CUB

17:00/18:00 (B) República Dominicana vs Bermuda – Estadio Olimpico Felix Sanchez, Santo Domingo, DOM

18:00/19:00 (A) Trinidad y Tobago vs México – Hasely Crawford Stadium, Port of Spain, TRI

